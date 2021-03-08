شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتي: الإصابات أثرت على الجونة.. والطموح وحده لا يكفي للعب في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي الجونة، إنه وافق على الفور لتولي هذا المنصب فور عرضه عليه من جانب إدارة النادي.

وأضاف حسام الزناتي في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدا بهذه التجربة ووافقت على الفور على تولي هذا المنصب فور عرضه على من جانب إدارة الجونة».

وواصل: «النادي له مشروع خاص به، وكنا نؤدي مباريات جيدة هذا الموسم، ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها مدافعي النادي أثرت على النتائج».

وشدد: «الجونة سيظهر بشكل أفضل مع عودة المصابين خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكون جيدة».

وأكد: «البعض يتحدث عن طموح فريقه في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا، دون دراسة الأمر جيدا، ويجب أن يكون لك شكلًا مميزًا قبل التفكير في هذا الأمر».

وتابع: «المقاولون العرب واحد من أكبر الأندية المصرية، وشارك في بطولة الكونفدرالية، لكن ودع البطولة مبكرا، على يد النجم الساحلي، والبعض يعتبر المشاركة في حد ذاتها إنجازًا بغض النظر عن النتائج، من باب الحفظ فقط دون ترجمة حقيقية لذلك على أرض الواقع».