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سامي العروسي: الترجي اختلف عن الماضي.. وركلة الجزاء نقطة تحول أمام الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي العروسي، نجم نادي الترجي التونسي السابق، إن الفريق أبرم العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم، واستعد بشكل جيد للمنافسة على لقب الدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سامي العروسي في تصريحات تليفزيونية: «الترجي هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي حينما واجه الزمالك في السوبر الأفريقي ودوري الأبطال، كما أن الآداء الفني اختلف كثيرا وحظوظه كبيرة في التتويج باللقب هذا الموسم».

واختتم سامي العروسي: «الزمالك قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وركلة الجزاء التي احتسبت للترجي في نهاية الشوط الأول كانت نقطة التحول في سير المباراة».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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