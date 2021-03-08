شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: تصريحاتي عن موسيماني فهمت خطأ.. وثنائي ‏الأهلي يحتاج لفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بحصول الثنائي محمد شريف وصلاح محسن على فرص للمشاركة الأساسية في صفوف النادي الأهلي، مشيداً بإمكانياتهما.

وقال حسن في تصريحات متلفزة: «بواليا مهاجم جيد ولكن شريف ومسحن في حاجة إلى فرص قوية من المشاركة من أجل اكتساب الثقة».

وواصل:«تصريحاتي عن موسيماني، المدير الفني للأهلي، تم تفسيرها بشكل خاطئ، ولم أقصد التقليل من شأنه أو انتقاده».

وأكمل:«حسام حسن يتحمل أعباء وضغوطات كبيرة خلال مشواره مع الاتحاد السكندري ويسعى دوماً لنقل خبراته للاعبين».

وأنهى تصريحاته:«الاصابات العديدة أثرت على نتائج الاتحاد في المباريات الماضية ونسعى لرفع مستوى اللاعبين في الفترة المقبلة».

وكان إبراهيم حسن قد وجه انتقادات لاذعة لبيتسو موسيماني، عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الموسم الجاري.