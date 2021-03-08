عمرو أديب يكشف المحنة الأسوأ لمحمد صلاح منذ وقت ذهابه لليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي عمرو أديب، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بحاجة إلى دعم كل الجماهير خلال الفترة الحالية لأنه يعيش حاليا في محنة تعد الأسوأ منذ انضمامه إلى الريدز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر": "صلاح لم يصادف أياما أسوأ من التي يعيش فيها حاليا وذلك مع توالي هزائم ليفربول وآخرها اليوم أمام فولهام وهو فريق متذيل الترتيب".

وتابع: "حظ صلاح السيئ اليوم أنه كان سببا في هدف فولهام".

واستطرد: "لأول مرة داخل بريطانيا نجد الإعلام الإنجليزي والجماهير تطالب برحيل صلاح بعدما كانوا يتغنون باسمه، والبرامج المتخصصة في الكرة يتحدثون أنه إذا لم يكن سعيدًا فليرحل.. ويعلقون حاليا المشانق لصلاح في بريطانيا". حسبما نشر موقع "فيتو".

وأكمل: "صلاح حقق ما لم يحققه أي لاعب مصري أو عربي في تاريخ الدوري الإنجليزي ويجب على الجميع دعمه من أجل الخروج من المحنة الحالية".

وأحرز ليمينا لاعب فولهام الإنجليزي، الهدف الأول لفريقه في شباك ليفربول، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



جاء الهدف في الدقيقة 45، بعد تسديدة قوية عقب استخلاص الكرة من محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء.

ويفتقد ليفربول أمام فولهام خدمات مدافعه أوزان كاباك بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز معاناة اللاعب التركي من مشكلة صغيرة عانى منها أمام تشيلسي، فيما يستعيد الفريق الإنجليزي خدمات لاعبه ديوجو جوتا.

ويقود محمد صلاح نجم المنتخب الوطني تشكيل فريق ليفربول الذي يضم كلا من أليسون بيكر، نيكو ويليامز، ناثينال فيليبس، ريس ويليامز، آندي روبيرتسون، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، محمد صلاح، ديوجو جوتا، شيردان شاكيري.

فيما يجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء بجوار كل من أدريان، فابينيو، تياجو ألكانتارا، أوكسليد-تشامبرلين، كورتس جونز، تسميكاس، ديفوك أوريجي، وترنت الكسندر-أرنولد.

وشهدت الأيام الماضية، تجدد الصراع بين صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، وسط شائعات عن رحيل صلاح منذ بداية الموسم الحالي.

وفي آخر مباراة أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي، قرر كلوب إخراج اللاعب المصري في الدقيقة 61، الأمر الذي لم يعجب صلاح، وخرج وسط علامات الغضب، وحينها كان الريدز متأخرا بهدف.

وواصل ليفربول انهياره على ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي في معقله (أنفيلد) للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، إثر هزيمته صفر – 1 أمام ضيفه تشيلسي مساء أول أمس الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 43 نقطة في المركز السابع ويواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع.