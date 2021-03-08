شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر لاعبى سموحة من التهاون أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، لاعبى فريقه من التهاون أمام أسوان يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة عشرة للدوري باستاد الإسكندرية، وطالبهم بضرورة توخى الحيطة والحذر، والاستفادة من أخطاء الماضى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للعبور خطوة مهمة في جدول الدورى.

ويسعى أحمد سامى لتحقيق الفوز الأول لفريقه على ملعبه أمام أسوان، بعدما فشل الفريق السكندرى في تحقيق أي انتصار داخل ملعبه، حيث تعادل في 6 مباريات أمام غزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي وبيراميدز وإنبى والمصرى البورسعيدى، بينما خسر في لقاء وحيد أمام الزمالك بهدفين نظيفين .

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 19 نقطة من 14 لقاء ، فاز الفريق السكندرى في 3 وتعادل 10 وخسر لقاء وحيدا، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومُنى مرماه بـ15 هدفا.

وعن طموح الفريق السكندري بالدوري قال سامى: المهندس فرج عامر لا يتأخر على طلباتنا وتجميع النقاط هو هدفنا، ونسعى لإنهاء المرحلة الأولى لبناء مرحلة جديدة من الطموح وكل فترة بدوافع مختلفة، والأهلي والزمالك في حتة تانية عن باقي أندية الدوري كلاعبين وبدلاء واحتكاك أفريقي ودولي وقيمة تسويقية كبيرة.

واختتم سامى نحتاج لاستكمال بعض الأمور في الدوري على مستوى الانضباط في كل الأمور وليس التحكيم فقط، وسيكون هذا الدوري في مكان آخر تسويقيا.