شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع سموحة والزمالك مع سبورتنج فى دورة كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول من دورى كرة السلة رجال، على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن، بإقامة 4 مباريات مهمة فى البطولة.

أهم مباريات اليوم مواجهتى فريق كرة السلة بالنادى الأهلي رجال مع نظيره سموحة، على ملعب الفريق السكندري، بينما يلتقى سلة الزمالك مع سبورتنج على صالة الفريق الأبيض.

وتقام مباريات العودة يوم 2 أبريل المقبل، حيث تقام المنافسات بنظام الذهاب والعودة، بتبديل الصالات بين الفريقين المتواجهين.

كما يقام في نفس اليوم لقاءان آخران، حيث يلتقى الجزيرة مع الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش مع المصرية للاتصالات.

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى برصيد 8 نقاط، ويليه الزمالك برصيد 7 نقاط، والاتحاد السكندرى في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما يحل الأهلي رابعا بالفوز في مباراتين والهزيمة في مثلها برصيد 6 نقاط فقط، وفى باقى المراكز يأتي سبورتنج، وسموحة، والطلائع ثم الاتصالات على الترتيب.