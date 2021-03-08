شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى المصارعة ينتظم فى معسكر المجر بعد المشاركة ببطولة إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك الثلاثى سمر حمزة ومحمد إبراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع، لاعبو منتخب المصارعة، فى المعسكر المقام بالمجر، فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو إبريل القادم.

وتوجه اللاعبون الثلاثة إلى المجر بعد المشاركة فى بطولة إيطاليا، التى أقيمت خلال الساعات الماضية، والتى تُوج خلالها اللاعبون بفضيتين، بالإضافة إلى مركز سابع.

وتُوجت سمر حمزة بالميدالية الفضية، بعد الهزيمة أمام اللاعبة الكندية ايركا بنتيجة 0/10، بينما توج عبد اللطيف منيع بالفضية أيضا بعد الخسارة أمام لاعب تركيا ريزا.

ويتواجد الثنائى كيشو ومنيع مع لاعبى منتخب المصارعة فى المجر منذ نهاية فبراير الماضى، ثم غادرا المعسكر ليشاركا فى البطولة بإيطاليا، بينما غادرت سمر حمزة مصر برفقة مدربها ورئيسة البعثة، وبعد انتهاء البطولة عاد اللاعبون الثلاثة إلى المجر لإكمال المعسكر الخارجى.