أحمد عادل: لم أتوقع "طفرة" الشناوي وجلوس إكرامي بديلًا له.. وأحلم بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي الجونة، أنه لم يتوقع الطفرة الكبيرة التي حدثت في مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد المنعم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يستحق الانضمام إلى معسكرات منتخب مصر في الفترة الحالية نظرًا لحاجته لمزيد من الوقت للعودة إلى مستواه.

وقال عبد المنعم: "وجدت الاستقرار في الجونة، النادي قريب جدًا كمنظومة من الأهلي، عندما لعبت في المقاصة كنت أقوم بعمل أشعة وتحاليل على حسابي بعكس ما يحدث معي في الجونة".

وأكمل: "لم أتوقع الطفرة التي حدثت في مستوى محمد الشناوي، بل لم أتوقع أن يجلس شريف إكرامي كبديل له يومًا ما، لكنه يمتلك المقومات المطلوبة التي تقابلت مع مقومات النادي فحدثت هذه الطفرة، وبالتأكيد شارة القيادة ساهمت فيها".

وأضاف: "حلمي هو العودة للنادي الأهلي، حتى آخر يوم لي في الملاعب سأظل أطارد هذا الحلم، حتى بعد أن اعتزل اللعب سأحلم بالعمل داخل النادي الأهلي".

واختتم: "لا استحق الانضمام إلى منتخب مصر الآن، إصابتي بفيروس كورونا أبعدتني كثيرًا وأحتاج إلى الوقت للعودة، أريد أن أنضم للمنتخب بمستواي فقط".