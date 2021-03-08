سمير معلقًا على احتفال "النسر": رد فعل طبيعي لحب الجماهير.. وأتمنى الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، أن الصورة التي ألتقطت له خلال مران فريقه والذي أظهرت قيامه بشعار "النسر" على صدره، أنها رد فعل طبيعي تجاه ما يراه من جماهير الأهلي.

وأشار سمير في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه يتمنى الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل شعوره بالتفاف جماهير الفريق الأحمر حوله في الفترة الحالية.

وقال سمير: "الصورة تم إلتقاطها في المران، وهي رد فعل طبيعي مني على حب جماهير الأهلي لي والذي أشاهده دومًا في الشارع أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

واختتم: "أتمنى الانتقال إلى الأهلي بالتأكيد يومًا ما".

الجدير بالذكر أن أحمد سمير ينتهي تعاقده مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية على أن يتم الانتقال بداية من الموسم المقبل.