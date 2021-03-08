رابطة الدوري الجزائري تعلن تأجيل مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم تأجيل المباراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها وفاق سطيف المتصدر مع ضيفه شبيبة القبائل السبت المقبل، ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وبررت رابطة الدوري في بيان نشرته في موقعها الرسمي مساء الأحد موقفها، بقرار الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) ببرمجة مباراة وفاق سطيف بضيفه أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا يوم 10 مارس الحالي بالعاصمة الغانية أكرا، لحساب الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس الكنفدرالية.

وأوضحت الرابطة أن قرار التأجيل من شأنه أن يسمح لوفاق سطيف وشبيبة القبائل بالاستعداد الجيد لمباراتيهما الثانية في كأس الكاف أمام مضيفهما أهلي بنغازي الليبي، ونابسا ستارز الزامبي على الترتيب.

ويلتقي شبيبة القبائل مع ضيفه القطن الكاميروني الأربعاء المقبل، في مستهل مشواره بالمجموعة الثانية.