رسمياً.. "لابورتا" رئيساً جديداً لنادي برشلونة

فاز جوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة بعد منافسة قوية مع فيكتور فونت وأقل صعوبة مع توني فريشا.



وتمّ الإعلان عن انتخاب لابورتا رئيساً لنادي برشلونة فجر الإثنين خلفاً للرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.



وشهدت الانتخابات تقدماً واضحاً لصانع الإنجازات التاريخية للنادي الكاتالوني من البداية حتى النهاية وسط منافسة قوية من فيكتور فونت و"هامشية" من المرشح الثالث توني فريشا.



ووصل عدد الأصوات التي حصل عليها لابورتا أكثر من 30 ألف صوت (30.184) مقابل قرابة 16 لمنافسه فونت (16.679) ومن ثم فريشا الذي حصل على أكثر من 4500 صوت (4769).



وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة جاءت نسبة الأصوات كـ54.28 بالمئة لصالح لابورتا مقابل 29.99 بالمئة لصالح فونت ومن ثم 8.58 بالمئة لصالح فريشا.



وأتت انتخابات رئاسة برشلونة في وقت حرج للغاية بسبب نتائج الفريق المحبطة في الآونة الأخيرة وإعلان ميسي رغبته في الرحيل قبل انطلاق الموسم بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وفتح تحقيق بشأن رئيس النادي المستقيل ماريا بارتوميو على خلفية تعاقده مع شركة اتهمت بتشويهها لصورة أبرز نجوم النادي.



ويضع رئيس نادي برشلونة الجديد مسألة إقناع ميسي في البقاء ضمن أولوياته خاصة وأنّ النجم الأرجنتيني ارتبط اسمه بكل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنكليزي وغيرهما.



وقال لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد عقب الانتخابات: "إنه ليوم خاص جداً، أريد أن أشكر الداعمين لحملتي ولجميع الأعضاء وللجنة الانتخابية"



مضيفاً: "إنها أهم انتخابات في تاريخ النادي" مشيراً إلى الظروف التي تمّت بها الانتخابات التي سبق وتأجلت إثر جائحة كورونا.



وامتدح لابورتا الأسطورة ليونيل ميسي معتبراً إياه الأفضل في التاريخ ومثمناً مشاركته في عملية التصويت.



ووعد لابورتا (58 عاماً) في وقت سابق ببذل جهده من أجل إقناع ليو بالبقاء متسلحاً بعلاقته المميزة مع البرغوث في الفترة الذهبية التي تولى بها رئاسة النادي بين 2003 و2010.





المصدر: بي إن سبورت