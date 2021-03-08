شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: بواليا مهاجم مميز وهذه أسباب عدم تألقه مع الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الزامبي والترا بواليا، المنضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي، مهاجماً مميزاً.

وقال حسن خلال تصريحات تليفزيونية: «الأهلي ليس في حاجة لمهاجمين جدد في الوقت الحالي ويمتلك عدد من اللاعبين المميزين في الخط الأمامي».

وأضاف: «بواليا مهاجم مميز ولكنه يتعرض لضغوط نفسية رهيبة منذ انضمامه للاهلي».

وأكمل: «أرى أن الاعلام هو السبب في وضع ضغوط نفسية بواليا، فصدروا لجماهير الأهلي أنه كريستيانو رونالدو وتم تقديم الصفقة بشكل مبالغ من قبل بعض الاعلاميين، ولكن لا خلاف على إمكانياته».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الاتحاد السكندري يعاني من نفس مشكلة الأهلي وهي ضياع الفرص السهلة أمام المرمى.