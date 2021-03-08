شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشادة محمد عواد مع باتشيكو في رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق ومحمد عواد حارس مرمى الفريق وحدوث مشادة بينهما السبت الماضي قبل مباراة الترجي التونسي.

ووقعت الأزمة بينهما في المحاضرة الأخيرة بقاعة الاجتماعات قبل المباراة وقت إعلان المدرب عن التشكيل النهائي ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، وبعد إعلان باتشيكو عن الدفع بمحمود جنش في التشكيل الأساسي، انفعل محمد عواد وغضب بسبب عدم تواجده في التشكيل الأساسي.