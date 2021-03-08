شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد الثقة في باتشيكو بسبب الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة سواء باستمراره أو رحيله.

وأكد المصدر أن الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يعيق رحيل المدرب البرتغالي واتخاذ أي قرار بشأنه لصعوبة التعاقد مع مدير فني جديد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك استقرت على تجديد الثقة في باتشيكو حتى مباراة الترجي التونسي المقبلة في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.