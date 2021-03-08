شكرا لقرائتكم خبر عن لي كلارك: رحبت بتدريب المريخ السوداني.. ونأمل في نتيجة إيجابية أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لي كلارك، المدير الفني الجديد للمريخ السوداني، إنه متحمس لخوض تجربة التدريب مع الفريق السوداني.

وأضاف لي كلارك، في تصريحات تليفزونية: «تلقيت عرضا من المريخ السوداني عن طريق وكيلي أحمد عباس منذ يومين، ورحبت رغم صعوبة موقف الفريق بدوري الأبطال».

وتابع: «موقفنا في غاية الصعوبة ولكننا سنعمل على حصد النقاط في الجولات الثلاث المقبلة، ولدى ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة».

واستطرد: «شاهدت لقاء المريخ وسيمبا والتي قدموا خلالها أداء جيدا، القارة الإفريقية تمتلك الكثير من المواهب الفنية وأنديتها تملك طموحًا كبيرًا».

وواصل: «الأهلي فريق كبير ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه».