شكرا لقرائتكم خبر عن لي كلارك: رحبت بتدريب المريخ السوداني.. ونأمل في نتيجة إيجابية أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لي كلارك، المدير الفني الجديد للمريخ السوداني، إنه متحمس لخوض تجربة التدريب مع الفريق السوداني.
وأضاف لي كلارك، في تصريحات تليفزونية: «تلقيت عرضا من المريخ السوداني عن طريق وكيلي أحمد عباس منذ يومين، ورحبت رغم صعوبة موقف الفريق بدوري الأبطال».
وتابع: «موقفنا في غاية الصعوبة ولكننا سنعمل على حصد النقاط في الجولات الثلاث المقبلة، ولدى ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج جيدة».
واستطرد: «شاهدت لقاء المريخ وسيمبا والتي قدموا خلالها أداء جيدا، القارة الإفريقية تمتلك الكثير من المواهب الفنية وأنديتها تملك طموحًا كبيرًا».
وواصل: «الأهلي فريق كبير ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمامه».
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