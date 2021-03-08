شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يشيد بباتشيكو ويتحدث عن ساسي ويوجه رسالة للاعبي ‏الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري، بالبرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: «باتشيكو إسم كبير في عالم التدريب ومدير فني محترم وعلى قدر كبير من الفنيات والامكانيات».

وأضاف:«من يريد البقاء من لاعبي الزمالك في هذه الظروف فليبقى ومن يسعى للرحيل فليترك النادي».

وأوضح:«الزمالك نادي كبير وعلى لاعبي الفريق أن يعوا قدر المسئولية وأنهم يلعبوا بإسم وقميص نادي عريق».

وأكمل:«الزمالك أضاع نقاط عديدة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا بسبب غياب التركيز عن لاعبيه وأراها أزمة الفريق الكبرى في الوقت الحالي».

وأنهى تصريحاته قائلاً:«التونسي فر جاني ساسي لاعب كبير ومؤثر ويجب على إدارة الزمالك حسم موقفه من الاّن سواء بالبقاء أو الرحيل».