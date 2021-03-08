شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الجهاز الفني لفريق الأهلي عقوبات قوية ضد لاعبي الفريق الأحمر بعد التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت العقوبات التي تم توقيعها ضد لاعبي الأهلي من جانب سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، وفقاً للائحة الفريق في حال التعادل مع المنافسين بدوري الأبطال والتي جاءت بعد تأزم موقف الفريق الأحمر في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وتعادل النادي الأهلي مع فيتا كلوب بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء السبت في الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي.