شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس حالة الطورائ القصوى في صفوف الفريق استعدادًا للقاء المحلة في الدورى الممتاز والمحدد موعدها يوم 14 مارس المقبل.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادى اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفنى طالبهم بالتركيز والفوز أمام الفلاحين في الجولة المقبلة.

وأكد المشرف على الكرة «أن عماد النحاس باقي في منصبه ولم يحدث أي مفاوضات من جانب إدارة الأهلي للحصول على خدماته كما يتردد، وأضاف المشرف على الكرة سمعت بالفعل عن هذه المفاوضات ولكنها مجرد شائعات.

وقال المشرف على الكرة إن فريقه في تحسن مستمر وبدأ يستعيد ثقة الانتصارت والنتائج في تحسن وهدفنا العودة للمنافسة على مركز جيد بعد البداية المتواضعة للفريق نتيجة الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من نجوم الذئاب.

ويستعد المقاولون العرب للقاء المحلة سوم 14 من مارس الجارى ويواصل الفريق تدريباته بقوة للاستعدادت للفلاحين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.