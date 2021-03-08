شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي : الأهلي ليس طرفًا في الأزمة الدائرة حاليًا بين الدراويش واتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة الدائرة حاليًا بين الدراويش واتحاد الكرة.

وأضاف علاء وحيد، في تصريحات تليفزونية: «لا نريد تصدير المشاكل، ولا توجد أزمة مع الأهلي، فالعلاقات جيدة بين الناديين، في الوقت الحالي ونريد أن ننمي هذه العلاقة في الفترة المقبلة».

وتابع: «طلبنا مواجهة الأهلي بملعب المكس، واتحاد الكرة لم يرد على خطابنا، واتحاد الكرة حدد ملعب الإسكندرية للمباراة ولم نعترض».

وواصل: «نريد توضيحات من اتحاد الكرة عن سبب نقل اللقاء من الإسكندرية إلى برج العرب، نحن نرغب في مواجهة الأهلي بالإسماعيلية، وخوض مباراة الدور الثاني في القاهرة».

وشدد قائلا: «لن نواجه الأهلي من الموسم المقبل، خارج الإسماعيلية، ويجب أن تعود الأمور لما كانت عليه، ولدينا ثقة في قدرة لاعبينا على تجاوز الأزمة التي نمر بها حاليا».