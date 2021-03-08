شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم الأوليمبي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المصري البوروسعيدي على الأوليمبي السكندري، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وحرص على ماهر، المدير الفنى للمصرى، خلال اللقاء، على الدفع بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي خلال المباريات الرسمية الأخيرة، وشهدت المباراة تركيز المدير الفنى على أخطاء المصرى أمام بيراميدز الاخيرة والتى فاز فيها الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للموقع الرسمى للمصرى البورسعيدى، انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف للاشئ سجله اسلام عطية في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد عرضية جميلة من زميله مصطفى سلطان، فيما نجح فريق الأوليمبي في إدراك التعادل في الدقيقة الثلاثين من الشوط الثاني قبل أن يحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وأستمر غياب كريم العراقى مدافع الفريق بسبب أزمة تجديد عقده.