شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يطلب مليون دولار لتجديد عقده مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مفاوضات مع جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأحمر في الساعات الماضية من أجل تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد جونيور أجايي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل بدون الرجوع لإدارة النادي الأحمر.

وأبلغ جونيور أجايي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ترحيبه بالتجديد للفريق لمدة موسمين قادمين في الفترة القادمة بشرط الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد أي بزيادة 200 ألف دولار عن العقد الحالي مع الأهلي.