شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم غزل شبين بهدف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب فريق المقاصة على نظيره غزل شبين، الذي يلعب في دوري المظاليم، بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لمواجهة بيراميدز يوم 13 مارس الجاري بمنافسات الدوري.

أحرز صلاح عاشور هدف المقاصة الوحيد، وهي المباراة التي وضعها الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه فنيا لخوض مباراة بيراميدز القادمة، والحفاظ على فورمة اللاعبين وحساسية المباريات، حتى لا يتأثر بالسلب بسب طول الفترة قبل موعد مباراته ضد بيراميدز.

من جانبه، أكد حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة أن الجهاز الفني لعب المباراة بفريقين مختلفين بواقع فريق في كل شوط من أجل تجهيز كل اللاعبين لمباراة بيراميدز القادمة، مشيرا إلى أن هذه المباراة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة الفريقي الفيومي.