شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كهربا يعرضه على النصر السعودي واتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ أحمد يحيي، وكيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، تسويق اللاعب خارجياً تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري عقب أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ووقع النادي الأهلي عقوبة قوية ضد محمود كهربا بإيقاف لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في حق موسيماني المدير الفني للفريق.

وعرض وكيل كهربا خدمات اللاعب الفنية على نادي النصر السعودي واتحاد جدة، فريقه السابق، من أجل التعاقد مع كهربا في الموسم المقبل من النادي الأهلي سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي تمهيداً لعرض الأمر على مجلس إدارة النادي الأهلي.