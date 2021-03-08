شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: انضمام 6 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر.. وإكرامي متألق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز أن هناك ٦ لاعبين على الاقل سينضموا لمعسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بتصفيات أمم أفريقيا.

وأضاف ميدو خلال تصريحات تليفزيونية: «بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى فني وهناك ٦ منهم على أقل تقدير سيتواجدون ضمن معسكر المنتخب المصري».

وأشاد ميدو بمستوي حارس بيراميدز شريف إكرامي، مشددا على تألقه مع الفريق منذ انضمامه، مؤكدا أن إدارة النادي تحترم وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب القومي.

وأنهى تصريحاته قائلا:«هناك ثقة عمياء في قدرات المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا والفوز على أسوان هو بداية تصحيح المسار في بيراميدز»