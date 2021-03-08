شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مكافأة الفوز على الإنتاج الحربي للاعبيه قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر رئيس النادي تحفيز اللاعبين بمكافأة الفوز على الإنتاج الحربي لتحفيزهم على تحقيق فوز آخر على المحلة والاقتراب من المربع الذهبي لمسابقة الدوري، وعلى صعيد آخر انضم عمر الميداني مدافع الاتحاد السكندري لتدريبات فريقه الجماعية، بعد التعافي من الأزمة الصحية التي منعته من المشاركة في الفترة الأخيرة.