شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يدافع عن محمد صلاح : قدم مباراة كبيرة أمام فولهام.. وأعيش أسوء فتراتي التدريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن نجم الريدز الدولي المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه خلق العديد من المشاكل لدفاع فولهام في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد ضمن الجولة 27 للدوري الإنجليزي، وحقق فولهام فيها الفوز بهدف للأشئ.

وقال كلوب لهيئة الإذاعة البريطانية بعد اللقاء: «الشيء الواضح كان عدم التسجيل وعدم الحفاظ على شباكنا، كما أن فولام سبب لنا العديد من المشاكل بسبب موقفهم وموقفنا (في الترتيب)، وبدأنا المباراة بشكل جيد وكنا نتحكم في اللقاء وتسبب صلاح في العديد من المتاعب لكننا لم نسجل أي أهداف».

وأضاف كلوب:«هناك لحظات كان يجب علينا أن نستغلها بشكل أفضل. استقبال هدفا قبل نهاية الشوط الأول كانت ضربة قوية، لكننا حاولنا العودة والأولاد أظهروا ذلك، لكننا لم نسجل في النهاية وهذه مشكلة كبيرة»

وحول إجراء تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي خلال المباراة، قال كلوب: «أحاول أن أوضح ذلك، أنا أرغب في إجراء تغييرات وهذا يحتاج لوقت للتأقلم، خصوصا لأننا نعرف أن فولام يحظى بفترة رائعة، الشيء الجيد هو أننا سنلعب في مسابقة مختلفة بعد 3 أيام، ونأمل أن نظهر بشكل مختلف».

وتابع كلوب:«أمر بالفترة الأسوء لي في مسيرتي كمدير فني هذه هي الحقيقة وليس على أن أكون في أفضل الأوقات دائما».

ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري برصيد 43 نقطة بعد 28 مباراة.