شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: الأهلي فريق كبير.. وأتمنى بقاء محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للمريخ السوداني، أنه متحمس لتجربته الجديدة بتدريب الفريق.

وقال كلارك خلال تصريحات تليفزيونية: «متحمس للتجربة الجديدة مع المريخ السوداني، المفاوضات جاءت من خلال المحامي أحمد عباس، فريق المريخ جيد جدا وعندما شاهدته أمام سيمبا بالأمس أدركت أنه يمكننا أن نحقق نتائج جيدة معا».

وأكمل: «موقفنا صعب في المجموعة، لا تزال هناك مباراتين خارج الأرض، وسنستضيف الأهلي لكني أثق أن الفريق سيجتهد لكي يحقق نتائج جيدة رغم صعوبة المجموعة».

وأشار: «اتواجد بالمريخ منذ يومين، وسأدير أول حصة تدريبية غدا وألتقي مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري».

وتابع: «أعلم أن الكرة الإفريقية بها العديد من المواهب والأندية الطموحة، متحمس لتجربتي الأولى في القارة».

وعن الأهلي: «فريق كبير يتمتع بقوة على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، المباراة لن تكون سهلة لكن سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمامهم».

وعن محمد صلاح: «لاعب رائع وأتمنى استمراره بالدوري الإنجليزي لكن من الواضح أنه يبحث عن تجربة جديدة».

وأتم: «هناك أزمات في ليفربول على مستوى الدفاع، بعد إصابة فان دايك وجوميز أدت لفقدان النقاط».