شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سامي حكمًا لمباراة بتروجيت وكوكاكولا في دور الـ16 لكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة بتروجت وكوكاكولا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر إلى الحكم طارق سامي، في اللقاء المقرر له الإثنين في الثانية والنصف ظهراً باستاد السكة الحديد.

ويعاون طارق سامي «حكم ساحة» في مباراة بتروجت وكوكاكولا، في كأس مصر كل من: مكرم جمال «مساعد أول»- وليد عبداللطيف «مساعد ثان»- ميلود عطية «حكم رابع».

أعلن مسئولو بتروجت تشكيل الجهاز المعاون لربيع ياسين الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، ويضم كلا من: على عاشور مدربا عاما، وأحمد أبومسلم مدربا مساعدا، وهشام السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد سعد مدرب أحمال، وأيمن محمد كمحلل أداء.