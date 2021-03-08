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البنك الأهلي يواجه طلائع الجيش وديًا الثلاثاء استعدادا للاتحاد السكندري

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق البنك الأهلي ودية أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعداد البنك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل، بينما يستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة فريق الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويقود أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، تدريبات الفريق بعد إصابة خالد جلال، المدير الفنى، بفيروس منذ عدة أيام، وانتهت مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي التي جمعتها، الخميس الماضى، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بالتعادل السلبي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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