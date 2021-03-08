شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتراجع.. ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز توتنهام ومانشستر يونايتد وهزيمة الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم عدة مباريات هامة في الاسبوع 27 من الدوري الانجليزي، حيث لعب ليفربول ضد فولهام وانتهت المباراة بهزيمة الريدز بهدف مقابل لاشئ وعلى ملعبه في أنفيلد ليواصل نتائجه المخيبة للامال، ليضيف فولهام إلى رصيده 3 نقاط غالية يحتل بهم المركز 18 برصيد 26 نقطة وفي انتظار باقي مباريات الجولة، ويتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 43 ويتراجع إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما حقق وصيف الدوري مانشستر يونايتد فوزا هاما على متصدر الدوري مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ورغم أن الهزيمة لم تنل من مانشستر سيتي في ترتيبه إلا انها جمدت رصيده عند النقطة 65 نقطة بينما رفع مان يونايتد رصيده إلى 54 نقطة ويبتعد بنقطة عن صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي الذي جمع 53 نقطة حتى الان.

لم يغب فريق توتنهام اليوم وحقق فوز هاما على كريستال بالاس بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف رفعت رصيده إلى 45 نقطة تقدم بها إلى المركز السادس حاليا، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 34 نقطة محتلا بهم المركز 13 في الدوري الانجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه والفرق بينهما بالاضافة إلى عدد النقاط