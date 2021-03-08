شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تفك ارتباط حمد الله بالنصر والان مع التفاصيل
وكشفت مصادر "الخليج 365" أن ما تردد من أنباء إعلامية حول طلب المغربي عبدالرزاق حمد الله، فسخ عقده غير صحيح حيث لا يستطيع فسخ عقده إلا بتسديد الشرط الجزائي البالغة قيمته 20 مليون يورو، مؤكدة أن جميع اللاعبين المحليين والأجانب بمن فيهم حمد الله تسلموا رواتبهم حتى يناير الماضي. وأكدت المصادر أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة وما زال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي على أن يعاود تمارينه الجماعية هذا الأسبوع بعد شفائه التام لتجهيزه لما تبقى من مباريات في الموسم وسيكون تواجده فيها بشكل أساسي بدءاً من مباراة العين في دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 16 مارس، إذا لم يستطع اللحاق بمباراة فريقه أمام الأهلي يوم الخميس القادم ضمن الجولة 23 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام في جدة.