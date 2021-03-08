شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون يورو تفك ارتباط حمد الله بالنصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن هناك تحركات جادة من بعض الأعضاء الذهبيين والداعمين في النصر لمخاطبة وزارة الرياضة عن طريق إدارة النادي، لتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية بشكل عاجل لمناقشة أمور النادي الحالية، فيما يرى البعض الآخر تأجيل عقد الجمعية لبعد نهاية الموسم لمنح الإدارة الحالية الفرصة كاملة، وقد يؤثر عقدها في الوقت الحالي سلبا على مشوار الفريق خصوصاً أن الفريق مقبل على بطولتين مهمتين؛ كأس الملك، ودوري أبطال آسيا ويحتاج إلى الهدوء والاستقرار.

وكشفت مصادر "الخليج 365" أن ما تردد من أنباء إعلامية حول طلب المغربي عبدالرزاق حمد الله، فسخ عقده غير صحيح حيث لا يستطيع فسخ عقده إلا بتسديد الشرط الجزائي البالغة قيمته 20 مليون يورو، مؤكدة أن جميع اللاعبين المحليين والأجانب بمن فيهم حمد الله تسلموا رواتبهم حتى يناير الماضي. وأكدت المصادر أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة وما زال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي على أن يعاود تمارينه الجماعية هذا الأسبوع بعد شفائه التام لتجهيزه لما تبقى من مباريات في الموسم وسيكون تواجده فيها بشكل أساسي بدءاً من مباراة العين في دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 16 مارس، إذا لم يستطع اللحاق بمباراة فريقه أمام الأهلي يوم الخميس القادم ضمن الجولة 23 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستقام في جدة.