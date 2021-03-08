شكرا لقرائتكم خبر عن المناعي ينجح في اختبار «المحترفين» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - حظي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، التونسي يوسف المناعي بإشادة كبيرة من قبل عدد من النقاد والمحللين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لما يقوم به من عمل كبير خلال قيادته الفنية لفريق القادسية، وقدم الفريق الكروي مستويات مميزة مع المدرب المناعي، بعد عودته إلى الأضواء بعد موسم كامل قضاه في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت المناعي خلال قيادته الفنية فريق القادسية في دوري الدرجة الأولى، إلا أن إدارة النادي لم ترضخ لتلك الضغوط المطالبة برحيل المناعي وأصرت على البقاء عليه حتى نهاية الموسم. وحقق المناعي الصعود مع الفريق، ما جعل الإدارة تمدد عقده لمدة موسم آخر وتجدد الثقة بعد النتائج المميزة التي قدمها مع الفريق وأهمها عودة فريق القادسية إلى دوري المحترفين السعودي. ويلقى المناعي دعما كبيرا من قبل الرئيس الحالي ناصر الدغيثر الذي وضع ثقته في المناعي وجهازه المساعد. من جهته، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لملاقاة العين بعد غد (الأربعاء)، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى القدساويون الوصول للنقطة 33، والتقدم في سلم الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الثامن.