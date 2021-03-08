شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يراقب بانيغا.. وهيرنانديز يتنفس بإيغور وسيبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فرض مدربا الاتحاد والشباب السرية التامة على تحضيراتهما الفنية لمواجهة الكلاسيكو بعد غد (الأربعاء) على ملعب الشرائع ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واستطاعت "الخليج 365" متابعة تجهيزات الفريقين وفق مصادرها المقربة من الناديين.

في الاتحاد، يتجه المدرب كاريلي للاستقرار فنيا على التشكيلة الأساسية التي خاض بها مباراتي القادسية والوحدة مع احتمالية إجراء تغيير بسيط في خط الوسط، وشهدت المناورة الكروية تركيز المدرب كاريلي على معالجة الأخطاء الدفاعية، ومطالبة محاور الارتكاز بتكثيف العمل الفني ومساندة خط الدفاع من أجل إغلاق الطرق المؤدية لمرمى الفريق الاتحادي، وفرض رقابة على المحترف الشبابي بانيغا الذي يشكل عنصرا فنيا في صناعة هجمات الخصم. وشدد كاريلي على ضرورة الانضباط الفني وتنفيذ المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المواجهة، التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وحصد النقاط وتعزيز حظوظ العميد في المنافسة على لقب الدوري.

في المقابل، تنفس مدرب الشباب هيرنانديز الصعداء بعودة الثنائي الأجنبي ايغور وسيبا بعد نهاية عقوبة الإيقاف، إذ اتضح من خلال المناورة الكروية مشاركتهما ضمن القائمة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة، وطالب هيرنانديز اللاعبين استغلال الفرص والتركيز خلال مجريات اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة التي ستسهم في مواصلة انفراد الفريق بصدارة ترتيب الدوري.