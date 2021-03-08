شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي يرفض استقالة «بن يمين» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - رفض رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الاستقالة التي قدمها المدير التنفيذي للألعاب المختلفة خالد بن يمين، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر النادي. وأكد الحائلي أن أعضاء مجلس الإدارة رفضوا الاستقالة رغبة منهم في عدم التفريط بكفاءة «بن يمين» الإدارية، في الوقت الذي تتطلب الألعاب المختلفة للنادي عملية بناء، والمحافظة على إنجازات النادي محليا وخارجيا، لاسيما أن المشروع التطويري الذي قدمه المدير التنفيذي للألعاب المختلفة وافقت عليه إدارة النادي هو مشروع طموح وسيدر على خزينة النادي دخلا إضافيا يتواكب مع رؤية وزارة الرياضة في تطوير ودعم الألعاب المختلفة.