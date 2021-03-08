شكرا لقرائتكم خبر عن آل فتيل يشترط 5 ملايين في الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها أن مدافع فريق النادي الأهلي، محمد آل فتيل، رفض العرض الأخير الذي قدمته له إدارة النادي لتجديد عقده مقابل 2.5 مليون ريال للموسم الواحد.

واشترط المدافع الدولي البالغ من العمر (29 عاما)، مبلغ 5 ملايين ريال للموسم الواحد، لتجديد عقده، وذلك عقب دخوله الفترة الحرة التي تمنحه حق التوقيع مع أي ناد دون العودة لناديه.

آل فتيل الذي حجز موقعه في التشكيلة الأساسية لفرقة المدرب فلادان منذ الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يدرس حاليا عروضا شفهية تلقاها من أندية عدة، في ظل اقترابه من نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.