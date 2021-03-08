شكرا لقرائتكم خبر عن الشربتلي يتوج بطلاً بكأس قفز الحواجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بطلاً لكأس المرتجز في ختام البطولة المرتجز لقفز الحواجز أمس، التي استضافها مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال مدينة الرياض وبمشاركة أكثر من 200 فارس يمثلون 9 دول، إذ توج الشربتلي بكأس البطولة رئيس إدارة مركز المرتجز للفروسية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي، بعد أن أنهى جولتي المنافسات دون أخطاء وبأسرع زمن على صهوة جواده «سبيشل ون»، وحل في المركزين الثاني والثالث الفارس خالد المبطي بجواديه «قيرزونا» و«سيكيرو»، وجاء رابعا الفارس البحريني عدنان العلوي، دون أخطاء، وخامسا الفارس بندر بن محفوظ.

