شكرا لقرائتكم خبر عن دانيا العقيل أول سعودية تتوج في رالي والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكدت السائقة دانيا العقيل جدارتها كموهبة سعودية نسائية قادمة بقوة للمنافسة في عالم الراليات بعد مشاركتها الأولى في رالي الشرقية كروس كانتري، ضمن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية للعام 2021 تحت إشراف الاتحادين الدولي والسعودي للسيارات، على متن سيارتها كان آم مافريكس في فئة T3 بمشاركة ملاحها الفرنسي الخبير لوران ليشويشتر، وتحقيقها كأس المركز الأول في هذه الفئة، متجاوزة أقوى المنافسين لها في باكورة مشاركتها في عالم الراليات لتكون أول مشاركة نسائية رسمية سعودية في عالم الراليات بالمملكة تحقق هذا الإنجاز، حيث أثنى الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على مشاركة دانيا العقيل بهذا الرالي، ومنوها بطموحاتها العالية في عالم رياضة السيارات وتحديداً سباقات الراليات، مؤكداً تقديم كل الدعم والتسهيلات لها في مشاركاتها القادمة.