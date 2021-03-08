شكرا لقرائتكم خبر عن درواس ومغناج بطلا كأسي المدينة وجامعة الإمام لسباقات الخيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خاضت جياد النفس الطويل من مختلف الأعمار واحدا من سباقاتها على «كأس إمارة المدينة المنورة» ضمن الجولة 58 من جدول سباقات الموسم على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، انتهت بفوز الحصان «درواس» بالشوط العاشر، مسجلا زمنا قدره «2:32:87 دقيقة» من مسافة 2400م، مواصلا انتصاراته لهذا الموسم بقيادة الخيال أحمد الطيار الذي نجح بامتياز في اقتناص الفوز في النفس الأخير، من أمام «ابن قامة» الذي كان على وشك الفوز بالشوط الذي تصدره منذ بدايته برفقة «تسود»، التي تراجعت في مراحل الحسم ليبقى «ابن قامة» يشد خطاه أملا في الفوز لكن «درواس» كانت له كلمة أخرى، بتركه الوصافة لـ«ابن قامة» فيما حل «أخو مباري» في المركز الثالث، وعقب السباق سلم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل الكأس للمدرب شالح العضياني.

وشاركت في الجولة ذاتها ضمن الشوط الثامن أفراس الإنتاج المحلي من مختلف الدرجات والأعمار على «كأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»، حيث كانت الغلبة للفرس الزرقاء «مغناج» للأمير فيصل بن خالد، التي سجلت زمنا قدره «2:06:15 دقيقة» على مسافة 2000م، على حساب الوصيفة «منبهرة» التي قدمت معها فاصلا قويا من الإثارة والتحدي في خُمس المسافة الأخير بقيادة الخيال عادل الفريدي، الذي سار بفرسه خلف المتصدرين طيلة مجريات السباق، تحت إدارة المدرب عبدالله بن مشرف، حيث تسلم سعد بن مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد للسباقات الكأس من رئيس الجامعة الدكتور أحمد سالم العامري.