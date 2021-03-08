شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: كريم العراقي "لا يعرف ماذا يريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، آخر تطورات تمديد عقد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي كريم العراقي، موضحا أن اللاعب نفسه لا يعلم ماذا يريد.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس2: "العراقي طلب أن يضع شرطًا جزائيًّا في عقده مليون دولار، ثم رفض التجديد لمدة موسمين؛ لأنه يتبقى له موسم ونصف ويريد زيادة عقده، أين الانتماء والحب الذي يقال عليه من أبناء الأندية؟".

وأضاف عضو المصري: "نتعامل باحترافية شديدة مع اللاعبين في المصري، وليس من الطبيعي أن يتواصل أي لاعب مع رئيس النادي مباشرة".

وتابع: "النادي لم ولن يقف في طريق احتراف أي لاعب، ولا يمكن استخدام طرق التهديد ولي الذراع بين الإدارة واللاعبين"، ومشاركة العراقي مع الفريق يحسمها المدير الفني، هو مستبعد لأسباب فنية، وخلال مفاوضاتنا وضع شروطا ورفضناها، لأننا يجب أن نحافظ على حقوق النادي".

ودخل كريم العراقى في أزمة مع مدير الفني على ماهر، حيث اتخذ الأخير قرارا بتدريب اللاعب بشكل منفرد داخل مدينة بورسعيد لحين التوصل إلى الأمر النهائي بشأن تجديد عقده وأملا في تجهيزه تحسبا لاستدعائه بأى وقت لمعسكر الفريق .

وكانت الأزمة قد بدأت عندما رفض كريم العراقى التعاقد مع المصرى خلال الفترة الماضية مطالبا بتعديل عقده السنوي ومساواته بلاعبى الفئة الأولى خاصة أنه يمتلك بعض العروض الخارجية ويرفض اللعب بمصر إلا للنادى المصرى .

وأبلغ العراقى إدارة المصري البورسعيدى بمطالبه المادية، ولكن الإدارة أبلغته بأنهم يضعوا سقفا لمرتبات اللاعبين، ولن يتنازلوا عنها، كما طلب اللاعب وضع شرطا جزائيا وهو الأمر الذى رفضته إدارة النادى البورسعيدى.