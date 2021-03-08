شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبدالمنعم: الجونة مثل الأهلي.. واللعب فى وجود إكرامي أسهل من الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة، أن منظومة نادي الجونة قريبة من منظومة النادي الأهلي، وطلبت الرحيل بعدما شعرت بأن دورى بَعُد كثيرا في القلعة الحمراء.

وقال أحمد عادل عبد المنعم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وجدت الاستقرار بالجونة وقريب من الأهلى في منظومته، وخروجى من الأهلي لم يكن سهلا، ولكن أفضل اللعب أساسيا ولو عاد بى الزمن كنت سأرحل عن الأهلى".

وأضاف أحمد عادل: "لم أتخيل أن يصل محمد الشناوى لهذا المكانة، وكل الظروف أصبحت مهيأة له للتألق بسبب الموهبة التي يمتلكها والدعم والجماهيرية، وخاصة كبتنة الفريق دى شيء كبير جدا، ولم أتوقع جلوس شريف إكرامى احتياطيا لمحمد الشناوى".

وتابع أحمد عادل: "تعودت على اللعب تحت الضغط ولعبت نهائي الكونفدرالية وأنا مصاب، واللعب في ظل وجود شريف إكرامى أسهل من اللعب في وجود محمد الشناوى".