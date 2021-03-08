شكرا لقرائتكم خبر عن قائد فيتا كلوب: الأهلي لم يكن في يومه وسنهزمه في ملعب الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عثمان واتارا، قائد فريق فيتا كلوب الكونغولي، أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مرمى فريقه بالمباراة التي أقيمت السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال واتارا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس2، مع إبراهيم فايق: "الأهلي حصل على العديد من الفرص للتسجيل، لكنه لم يكن في يومه، كما أن بواليا مهاجم مميز للغاية، لكن الحظ عانده في ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف".

وأوضح واتارا أن مباراة العود ستقام على ملعب الشهداء في كينشاسا وهو ملعب نجيل صناعي، موضحا أن الفريق سيتمسك بحظوظه للفوز على الأهلي والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وواصل الأهلي إهدار النقاط فى مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف، سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.