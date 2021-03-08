شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الإعلام قدم بواليا على أنه رونالدو والأهلي لا يحتاج مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالاتحاد السكندري، أن الإعلام ضخّم من صفقة تعاقد الأهلي مع والتر بواليا بشكل مبالغ فيه وحاسسنى أنه كريستيانو رونالدو، والأهلي لا يحتاج لمهاجمين.

قال إبراهيم حسن، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن يتحمل أعباء وضغوطا كبيرة في الاتحاد السكندري، وهدفه رفع مستوى اللاعبين والتقدم بالاتحاد لمراكز متقدمة".

وأضاف إبراهيم حسن: "إصابات نجوم الاتحاد السكندري أثرت على مستوى الفريق، وخاصة إصابة كريم الديب التي تعد خسارة كبيرة للاتحاد ومنتخب مصر، وعمار حمدى جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة".

وتابع: "تم تفسير تصريحاتى عن موسيمانى بشكل خطأ، أننى أهاجمه ولكن ليس ذلك ما أقصده، وكل ما قصدته أن الأهلى متعود يتعاقد مع مدربين كبار من أوروبا، والاتحاد مثل الأهلى يعانى من ظاهرة إهدار الفرص السهلة".

وعن بواليا، قال إبراهيم حسن: "الإعلام سبب ما يحدث لوالتر بواليا بسبب تضخيم الصفقة أكثر من اللازم كأنه كريستيانو رونالدو، وهو مهاجم جيد، ولكن كان لازم الأمر يكون تدريجيا، لكى يعرف قيمة الأهلى ويشعر بقيمة المكان الذى يلعب له، على عكس ما حدث أليو بادجى الذى لم يأخذ حقه في اللعب، وكان المفروض ياخد أكثر من كده قبل إعارته".

وأضاف إبراهيم حسن: "الأهلي لا يحتاج لمهاجمين جدد، فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ومحمد شريف وصلاح محسن لو خدوا ماتشات هيكسروا الدنيا ويستحقان الحصول على فرصة كاملة مع الأهلي، ومن السهل أن يحصل مروان محسن على الثقة من جديد".

وتابع: "باتشيكو مدرب كبير، ولكن فيه لغبطة كبيرة في الزمالك واللاعبين مش عارفين هم فين والمباريات بتهرب منهم في الدورى وأفريقيا، واللاعبين هم اللى بيخسروا نفسهم، ولا بد أن يعلم لاعبو الزمالك أنهم في ناد كبير".

واختتم: "ساسى لاعب مؤثر في الزمالك ولابد من حسم استمراره من عدمه، وطلباته المادية لا تتناسب مع إمكانيات النادى، ومش علشان تجدد للاعب تخسر باقى اللاعبين الذين سيطالبون بنفس الراتب".