شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسماعيلى لبرنامج "جمهور التالتة": نرفض طريقة الجبلاية.. ونعترض على نقل مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي، أن قرار اتحاد الكرة بتغريم كل لاعب لم يخضع للمسحة الطبية قبل كل مباراة مبلغ قيمته 10 ألف جنيه يعتبر تهديد لا يليق بالعلاقة بين الجبلاية والأندية التابعة لها.

وقال علاء وحيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع إبراهيم فايق: "اتحاد الكرة لم يرد بالإيجاب أو السلب بنقل مباراة الأهلي ولم يتم الرد علينا في ملعب المباراة ورغبتنا".

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الإدارة طلبت مواجهة الأهلي بملعب المكس وفي النهاية كان الرد بملعب برج العرب، موضحا أن الأزمة ليست مع الأهلي وليس طرفا فيها إنما الأمر يخص الطريقة التي تدار بها المسابقات.

وأضاف أن إدارة الإسماعيلي لا تريد تصدير المشاكل قبل المباراة، مؤكدا احترامه الكامل للأهلي ولا أزمة معه في هذا الأمر.. وأن الإدارة تريد خوض المباراة في الإسماعيلية ولا أزمة لنا للعب في القاهرة بمباراة العودة.

وأتم أنه يريد توضيح من اتحاد الكرة عن سبب نقل مباراة الأهلي لملعب برج العرب، وفي الموسم المقبل لن نتنازل عن مواجهة الأهلي في الإسماعيلية.