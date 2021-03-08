قناة الزمالك: إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد أبو العلا، لاعب الزمالك السابق، أن إدارة النادي الأبيض في حالة انعقاد مستمر على مدار يوم الإثنين ولا قرارات حالية بشأن فريق كرة القدم.

وقال أبو العلا خلال ظهوره عبر قناة الزمالك الفضائية، إن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز تعقد اجتماع في هذه الأثناء من أجل مناقشة أحوال الفريق بعد الخسارة أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في حالة انعقاد مستمر على مدار يوم الإثنين ولا قرارات حالية بشأن فريق كرة القدم.

وتسعى إدارة الزمالك لتصحيح مسار الفريق من أجل العودة لتقديم المستوى الذي يليق بالنادي ومستوى عناصر الفريق المتواجدين بالوقت الحالي.