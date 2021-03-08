رسميًا.. خوان لابورتا رئيسًا جديدًا لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وصل خوان لابورتا إلى مقعد رئاسة نادي برشلونة مرة أخرى، بعدما تفوق في الانتخابات التي جرت على مدار يوم السبت، ونافسه خلالها الثنائي فيكتور فونت وتوني فريكسا.

ووفقًا لما أعلنه نادي برشلونة، فإن لابورتا نجح في الحصول على نسبة 54.28% من الأصوات الانتخابية، مقابل 29.99% لفيكتور فونت، بينما جاء توني فريكسا ثالثًا بنسبة 8.58% من الأصوات.

وحصل لابورتا على 30.184 صوتًا في الانتخابات، أمام فونت الذي حصل على 16.679 صوتًا، ثم فريكسا في المرتبة الثالثة بعدد 4.769 صوتًا.

وقال لابورتا بعد فوزه بالانتخابات: "هذه الانتخابات تمت إدارتها بالشكل الأمثل وأوجه كامل التحية لرئيس إدارتها كارليس توسكيتس".

وتوجه توني فريكسا بالتهنئة لخوان لابورت، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو، حيث قال: "أبارك للرئيس لابورتا بهذا الفوز، سندعمه بكل ما نملك كما سبق وأن فعلنا من قبل، لن يكون هنا سقفًا لطموحنا".

ومن جانبه، قال فيكتور فونت عبر راديو كتالونيا: "أبارك لخوان لابورتا، إنه انتصار رائع، أبارك أيضًا لفريسكا على خوض الانتخابات بنزاهة كبيرة، الموقف داخل النادي معقد ولكننا سنتكاتف سويًا".

وسبق لخوان لابورتا أن قاد برشلونة من مقعد الرئاسة في الفترة من يونيو 2003 وحتى نفس الشهر من عام 2010، قبل أن يترك المنصب لصالح ألكسندر روسيل ومن ثم جوزيب ماريا بارتوميو.