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نشرة الأحد.. 4 رسائل من موسيماني للاعبي الأهلي.. وليفربول يخسر أمام فولهام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الأحد 7 مارس 2021.

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فرص لحاق وليد سليمان بمباراة فيتا كلوب

المصري: العراقي رفض التوقيع مجددًا.. وننتظر تنفيذ أمر رئيس الجمهورية بشأن الاستاد

"إما إقامتها بالإسكندرية أو الإسماعيلية".. الإسماعيلي يعترض على نقل مواجهة الأهلي

إدارة الزمالك تجتمع لمناقشة أحوال الفريق

خاص.. 4 رسائل من موسيماني للاعبين قبل قمة الإسماعيلي

يونايتد يقهر سيتي بثنائية في ديربي مانشستر وينفرد بوصافة بريمير ليج

أفشة ضمن المرشحين لأفضل لاعب بجولة الأبطال

المستفيد.. بنزيما يعاقب أتلتيكو في الوقت القاتل ويحكم بالنقطة على ديربي مدريد

الانهيار مستمر.. يخسر أمام فولهام في تاسع خسارة بالموسم

منتخب مصر يعلن السداسي المحترف لمعسكر كينيا وجزر القمر

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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