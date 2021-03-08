لاعب فيتا كلوب: هدفنا في الأهلي جاء بالـ"صدفة".. وركلة الجزاء صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عثمان واتارا لاعب فيتا كلوب الكونغولي، أن مواجهة فريقه أمام الأهلي كانت صعبة جدًا على كل الأصعدة، مشيرًا إلى أن فريقه لعب أمام فريق كبير وبذل كل ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية.

واقتنص فريق فيتا كلوب خارج ملعبه التعادل أمام الأهلي،مساء أمس الأحد، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال واتارا في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" كان في حساباتنا قبل أن نأتي إلى القاهرة هو تحقيق نتيجة إيجابية وشاهدنا الكثير من التسجيلات للأهلي لمعرفة نقاط ضعفه".

وأضاف:" اهدار الأهلي للفرص أمر طبيعي فأحيانا يكون فريق ما ليس في يومه، لكن تألق الحارس وسوء التوفيق لبعض الأهلي حرمه من تسجيل أكثر من هدفين".

وتابع:" هدفنا الأول في الأهلي لم يكن جملة تكتيكية تدربنا عليها وجاء بالصدفة وبشكل تلقائي ، والمدرب قال لنا بين الشوطين يجب أن نستمر بنفس العزيمة التي اتفقنا عليها قبل المباراة".

وأكمل" والتر بواليا لاعب كبير ولكن لم يكن في يومه وهذا ربما يحدث لأي لاعب، وعن ركلة الجزاء فالحكم هو القاضي الوحيد في المباراة وأعتقد ان قراره كان صحيح حتى لو كان قد أخطأ فهذا وراد".

واستطرد:" سنخوض المباراة المقبلة على ملعب نجيل صناعي ونحن اعتدنا على لعب مباراتنا بعد الظهيرة وليس استثناء للأهلي".

وأتم تصريحاته:" أمامنا 90% للتأهل لدور الـ 8 والتفوق على الأهلي في المباراة المقبلة بدور المجموعات".