رئيس قطاع ناشئين الزمالك: باتشيكو أخطأ.. ضحى بالمباراة.. والتنظيم الدفاعي سيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، بأن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أخطأ في إدارة المباراة، قائلًا أنه ضحى باللقاء بعد طرد أحمد فتوح، كما انتقد التنظيم الدفاعي للفريق.

وقال حامد في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "إداراة مباراة الترجي لم تكن جيدة، عندما رأي باتشيكو أحمد فتوح فقد السيطرة على اعصابه كان يجب أن يستبدله على الأقل بين شوطي المباراة".

وتابع: "إما أن يجلس معه بين شوطي المباراة أو يستبدله مباشرة لأنني لا يمكن أن ألعب بعشرة لاعبين خارج الأرض خاصة أن الفريق كان متأخرًا في النتيجة".

وأضاف: "في المباريات الكبرى يجب أن نلعب بتنظيم دفاعي وهذا أهم شيء كما فعلنا أمام الترجي في الموسم الماضي، نحن فريق كبير ونستطيع أن نعتمد على الهجمات المرتدة خاصة بعد التعادل".

وواصل: "لدينا أخطاء دفاعية وفي الهدف الأول أخطاء فتوح في الاندفاع، ونفس الأمر عبدالغني، وفي الهدف الثالث تكررت الأخطاء التنظيمية التي لا يجب أن تخرج من لاعبي الزمالك".

واستطرد: "في الثلث الأخير من المباراة ونحن متأخرين بثلاثة أهداف، كان يجب أن يضغط لأننا في كل الأحوال متأخرين في النتيجة ولم استمرت هكذا سنخسر لكنه تراجع لتجنب الهزيمة الثقيلة وضحى بالنقاط الثلاث".

واختتم قائلًا: "يمكن أن تلعب للخروج بأقل الخسائر بعد الطرد وأنت تلعب في خروج المهزوم، لكن في هذه المباراة خسرنا اللقاء ومعه 3 نقاط، والدليل أن الترجي لعب بهدوء واستبدل لاعبيه لإراحتهم، ولم يحاول تسجيل مزيد من الأهداف".