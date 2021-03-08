مدرب المريخ: موقفنا صعب في البطولة.. وسأسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن موقف فريقه في دوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يلتقون بالأهلي.

وكان المريخ أعلن التعاقد مع لي كلارك ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا للتونسي نصر الدين النابي.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" لقناة "صدى البلد": "أنا متحمس للتجربة الجديدة، المفاوضات مع المريخ جاءت عن طريق وكيلي منذ يومين، وأنا متحمس للتجربة، وعندما رأيت أداء الفريق أمام سيمبا التنزاني وجدت أنه فريق جيد للغاية على المستوى الفني".

وأضاف: "الموقف صعب في المجموعة ولدينا مباراتين خارج الأرض بالإضافة لاستضافة الأهلي على ملعبنا، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة حتى نتمكن من التأهل للدور المقبل".

وأكمل: "أعلم الكرة الأفريقية ولديها اللاعبين الموهوبين وهذه هي تجربتي الأولى هنا والأندية الأفريقية تمتلك طموحاً كبيرا".

واختتم كلارك تصريحاته: "الأهلي فريق كبير ولديه لاعبين رائعين ومدرب رائع وأداء جيد للغاية، وسأسعى مع فريقي لتحقيق نتيجة إيجابية عندما نلتقي بهم".