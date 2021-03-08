إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات “التاريخية” لنادي برشلونة ولابورتا الأوفر حظًا

أغلقت عند الساعة التاسعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ) مراكز الأقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة الإسباني في كاتالونيا، مع تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة من شأنها أن تشكل نقطة مفصلية لمستقبل الفريق، فيما يبدو الرئيس السابق خوان لابورتا الأوفر حظًا للفوز.

وتنافس ثلاثة مرشحين على الرئاسة وهم جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، وسط اجواء ثقيلة تلقي بظلالها على النادي الكاتالوني العريق الذي يعاني أزمة رياضية ويرزح تحت ديون طائلة وسط ضبابية حول مستقبل نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب أول استطلاع للرأي أذاعه التلفزيون الإقليمي الكاتالوني “تي في 3” وأجري عند خروج المنتخبين من مراكز الاقتراع، فقد حقق لابورتا فوزًا ساحقًا بأكثر من نصف الأصوات المدلى بها، متقدمًا بفارق كبير على فونت (حوالى ثلث الأصوات) وفريشا.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج قبل منتصف الليل.

وبحسب الصحافة الكاتالونية، شوهد لابورتا متحمسًا بأرقام الاستطلاعات ويقفز فرحًا ومبتسمًا، فيما بدا الجمود على وجهي المرشحين الآخرين.

وقال لابورتا بعد الإدلاء بصوته في ملعب “كامب نو” عند الساعة العاشرة “هذه أهم انتخابات في تاريخ برشلونة. فلتجعلنا نسبة المشاركة العالية أكثر من مجرّد نادٍ”، في إشارة إلى شعار البلاوغرانا.

وتابع المرشح الاوفر حظًا الذي ترأس مجلس ادارة النادي بين عامي 2003 و2010 في بداية العصر الذهبي للمدرب بيب جوارديولا “فليكن هذا اليوم يوم ديموقراطية للنادي. أود أن أشكر كل فريق حملتي الانتخابية، والمتطوعين والعاملين في النادي والاعضاء الذين سمحوا بإجراء هذه الانتخابات”.

وكتب النادي على موقعه الرسمي الأحد “إنها الساعة الحاسمة. لقد بدأ اليوم الانتخابي. في الساعات الاثنتي عشرة المقبلة، سينتخب الاعضاء الحكومة الجديدة لبرشلونة حتى عام 2026″.

كما أدلى كل من فريشا وفونت بصوتيهما حيث أمل كلاهما “بمشاركة كبيرة” في الانتخابات “الأهم في التاريخ الحديث للنادي”.

وتوافد لاعبو الفريق الأول إلى ملعب “كامب نو” للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه قرابة الساعة 10,45 في توقيت جرينيتش.

– مشاركة تاريخية –

وحتى مع بدء تهاطل الامطار في برشلونة بعد دقائق من فتح مراكز الأقتراع، أشار النادي على موقعه الرسمي عند الساعدة 9,45 أنه “يستمر التدفق الكبير للأعضاء الى الملعب”، ونشر صورة للمشجعين في الصف وهم يرتدون أقنعة ويفركون أياديهم بالمعقمات.

وتجري العادة في أن يدلي الاعضاء بأصواتهم في مقر النادي في ملعب “كامب نو” ولكن بسبب الوضع الصحي جراء جائحة كوفيد-19، سمح لهم بالقيام بالعملية الانتخابية عن طريق البريد.

ومن بين أنصار النادي الذين يحق لهم التصويت وعددهم 110290 ألف شخص، شارك 35014 شخصًا في التصويت حضوريًا، إلى جانب 20663 تصويتًا عبر البريد، في تعداد بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في ما يعتبر سابقة في تاريخ النادي.

وقال كارليس توسكيتس الرئيس الانتقالي لبرشلونة بعد استقالة جوزيب ماريا بارتوميو نهايةأكتوبر “لقد فاجأني الإقبال الكبير نظرًا إلى صعوبات التنقل بين المقاطعات. لم يكن من السهل (تنظيم ذلك) لكننا راضون عن الطريقة التي سارت بها الأمور”.

وتقلص عدد أماكن التصويت من 10 إلى 6 حيث يمكن لانصار النادي التصويت في مقر النادي في برشلونة، او في جيرونا، تاراغونا، تورتوسا، لييدات واندورا من اجل ان يكتبوا صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق.

وتم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أصلًا في 24 يناير إلى السابع من مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن المسؤوليات لا تزال كبيرة والملف الاكثر سخونة بطبيعة الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وكان أفضل لاعب في العالم ست مرات أعلن في 27 ديسمبر بأنه لم يقرر اي شيء بشأن مستقبله علمًا بأنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي الكاتالوني الصيف الماضي قبل أن يعدل عنه.

أما المهمة الاخرى الطارئة فهي كيفية تسديد ديون النادي على مراحل، ومناقشة امكانية تقليص رواتب اللاعبين.

وبحسب آخر دراسة اقتصادية نشرت في أواخر يناير الماضي، يتعين على برشلونة تعويض مبلغ مقداره 730,6 مليون يورو حتى نهاية يونيو، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو (1,19 مليار دولار) على المدى البعيد.

فشل الفريق في إحراز أي لقب منذ عام 2019، ويواجه الخروج من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه على أرضه أمام باريس سان جيرمان 1-4 قبل مباراة الأياب الأسبوع المقبل على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

بيد أن برشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الأكثر إيرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020 بحسب شركة ديلويت العالمية.